«Морским судам быть» - моряки-надводники CФ продолжают традиции, заложенные Петром I

Празднование Дня моряка-надводника своими корнями уходит в далёкий в 1696 год, когда по настоянию Петра I был издан Указ «Морским судам быть». Изменилось время, российский флот укрепился мощными современными кораблями, а военная служба осталась важным государственным делом.

Новоиспеченный гвардеец Евгений с детства мечтал стать военным. Освоив на родине, в Архангельской области, профессию машиниста, он поступил на военную службу в Полярном. Его задача - поддерживать в исправном техническом состоянии сердце корабля - двигатель.

«Моё детство было связано с тракторами, с машинами, - говорит Евгений Белавин, старший матрос 7-й бригады охранного района (г. Полярный). – Сейчас я состою на должности моториста».

Вместе с Евгением в ряды гвардии вступили четыре десятка моряков-надводников. Вручением знаков отличий начали в 7-й Печенгской Краснознамённой бригаде кораблей охраны водного района празднование профессионального праздника. На кораблях – цветные флаги, на суровых лицах моряков – улыбки. Но после торжественного марша продолжится повседневная служба.

Сегодня корабли Северного флота – это боевая опора страны и гарант безопасности. А тысячи моряков, служащих на суднах - от фрегатов до авианосцев, являются продолжателями славных морских традиций России.