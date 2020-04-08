Морской лев забрался на промысловое судно, чтобы полакомиться рыбой

В социальных сетях опубликовали видео с рыбного промысла. На борт одного из судов в Баренцевом море забрался морской лев. Животное решило полакомиться уловом рыбаков.

Моряки, побоявшись приближаться к животному, решили отогнать его с помощью воды, но гость вообще не обращал внимания на такие попытки и ушёл, только вдоволь насытившись.

Это не первое видео, на котором к рыбакам приходят представители арктической фауны. Недавно мы сообщали о том, что на судно «Арктик Спирит» по кранцам залез белый медведь.