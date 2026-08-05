Морской отряд Северо-Западного округа Росгвардии торжественно отметил 37-летие со дня образования

Охрана и защита объектов атомного флота страны, расположенных в Мурманской области, лежит на их надёжных плечах.

Становление войсковой части на Северо-Западе берёт своё начало в 1989 году. Об этом мы узнали в Комнате истории служебно-боевой деятельности отряда, которая расположена на территории воинской части. Она появилась здесь около трёх лет назад.

Некоторые из экспонатов были найдены местными военнослужащими во время организованных раскопок. Также в музее можно увидеть обмундирование водолазов: гидрокомбинезоны, средства продолжительного дыхания под водой и другое снаряжение. Из всего разнообразия исторических экземпляров наше внимание привлек пулемёт «Максим», а точнее подставка, на которой он размещён. Ее собственноручно вместе с женой создал один из служащих.

Начальник клуба воинской части: «Мы ходили на сопки, вырезали мох для создания композиции».

После погружения в историю мы отправились знакомиться с пушистыми коллегами росгвардейцев – служебными собаками. Одни из них патрульно-розыскные, задерживают нарушителей и ищут людей, а другие – минно-розыскные, специализируются в поиске взрывчатых веществ и устройств. Каждая собака проходит общий и специальный курсы дрессировки.

Начальник кинологической группы: «Собака начинает обучение с шести месяцев, потом приступает к служебной деятельности».

Некоторое время назад на территории части появилась Аллея Славы, которая напоминает о бессмертном подвиге прошлых лет.

Начальник клуба воинской части: «Усилиями наших военнослужащих была создана эта Аллея. На ней расположены плакаты с памятными датами, приуроченными к Победе, и пути к этой Победе».

Побывали мы и в тире, где военнослужащие морского отряда регулярно оттачивают мастерство в стрельбе. Некоторые из них за профессионализм, моральную и физическую состоятельность получают краповый берет, который является высшей формой отличия в подразделениях специального назначения. Но для этого нужно успешно пройти ряд испытаний.

Благодаря таким доблестным и постоянно повышающим квалификацию росгвардейцам уровень безопасности в регионе растёт, а молодые люди, решившие связать свое будущее с военной службой, могут смело брать с них пример.