Морской пехоте России исполняется 314 лет

Морские пехотинцы служат в составе всех флотов России и Каспийской флотилии. Без них не обходится ни один дальний поход надводных кораблей и судов, ни одно учение Северного флота в Арктике.

Военная служба морских пехотинцев Заполярья по праву считается одной из самых трудных и почётных. Она по плечу только тем, кто крепок телом и духом.

Бойцы Северного флота отметят профессиональный праздник в рабочем порядке. А торжественные мероприятия в гарнизоне посёлка Спутник, где дислоцирована самая северная бригада морской пехоты, намечены на 30 ноября.