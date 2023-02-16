Морской порт «Лавна» на западном берегу Кольского залива уже готов на 57%

Ход строительства сегодня оценили глава региона, генеральный директор ОАО «РЖД» и руководитель Государственной транспортной лизинговой компании. На объекте они также провели рабочее совещание, в ходе которого обсуждали пути развития Мурманского транспортного узла.

Ход строительства сегодня оценили глава региона, генеральный директор ОАО «РЖД» и руководитель Государственной транспортной лизинговой компании. На объекте они также провели рабочее совещание, в ходе которого обсуждали пути развития Мурманского транспортного узла.

Только в прошлом году перевалка грузов через порты Мурманска составила 20 млн тонн. Несмотря на серьёзные цифры, Президентом России поставлена задача наращивать объёмы перевозок по Севморпути. Текущих мощностей для этого недостаточно, поэтому на западном берегу Кольского залива строят новый порт «Лавна».

Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»: «Здесь «РЖД» выступает в двух составляющих проекта. Это наша инвестпрограмма, где мы должны улучшить более 50 км имеющейся у нас уже сети - от Волховстроя до Мурманска и ответвление на порт «Лавна», где мы выступаем в качестве генерального подрядчика, это почти 50 км. Стоимость проекта 36 млрд рублей».

Рабочее движение к новому порту должны запустить уже в декабре этого года. Мощность угольного терминала после полного запуска в 2024 году составит 18 млн тонн в год.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Этот проект: железная дорога на западный берег, плюс энергетика, которую мы также при федеральном финансировании разворачиваем, подача воды на западный берег по дну Кольского залива превращает западный берег залива с Мурманском в большой логистический хаб с новыми проектами. И совершенно очевидно, что этот порт только старт».

Сейчас около 1300 человек трудятся над созданием объекта. Государственная транспортная лизинговая компания сыграла ключевую роль в структурировании проекта и заключении концессионного соглашения, сформировала финансовую модель работы порта. Проект считается экономически эффективным на каждом из этапов развития.

Евгений Дитрих, глава Государственной транспортной лизинговой компании: «Мы видим, что этот порт действительно начало большого вклада в дополнительную экономику Мурманской области, всей страны. Это действительно начало Северного морского пути, возможность вывозить грузы и на западном, и на восточном направлениях. Те инвестиции, которые ГТЛК уже вложила в этот объект, начинают активно работать. 57% строительная готовность. Мы видим сейчас, что всё идёт по графику».

Что касается строительства моста через Тулому, то контракт на эти работы заключён, выдана рабочая документация.

Александр Шатунов, заместитель генерального директора по объектам железнодорожного транспорта ФКУ «Ространсмодернизация»: «Начинается реализация, идёт подготовительный этап. В марте-апреле строители-мостовики уже начнут расконсервировать объекты и строить».

Специалисты отмечают, что порт «Лавна» будет экологически чистым, без жилой застройки поблизости, с высокотехнологичным оборудованием и закрытым способом перевалки угля. Это соответствует всем современным нормам и требованиям охраны окружающей среды.