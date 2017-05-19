Морской порт «тонет»!

Аварийная ситуация сегодня возникла на одной из припортовых территорий Мурманска. Потоки воды залили часть Траловой улицы в районе проходной судоверфи. За несколько часов грязные родники подтопили складские помещения и электроподстанцию Мурманского морского рыбного порта.

В районе Мурманского морского рыбного порта разлилось нерукотворное море. Опытные работяги говорят, что засорилась ливнёвка. Ранний купальный сезон открыли сегодня сотрудники предприятий, расположенных неподалёку от проходной судоверфи, которые всеми правдами и неправдами пытались выбраться с небольших островков «безопасности» - кочек вдоль заборов и утрамбованных сугробов, окружённых бурлящей водной стихией.

Как можно судить по ютящимся на кочках посреди мутного потока мурманчан, стихия застигла работников припортовой территории врасплох. Спасаются кто, как и, где может. Главное - не свалиться в воду. О глубине, возникшего в границах города водного объекта, можно судить по спешащим убраться из зоны бедствия внедорожникам. Но большие колёса не у всех машин...

- Вот сейчас вода эта вся сойдёт, а я думаю, что может, это дня три-четыре займёт, вот здесь возле забора будут лежать номера машин, у которых они отвалились, - рассказывает Александр Нилов, руководитель одного из предприятий из зоны подтопления. - И так каждый год. Каждый год одна и та же ситуация.

Сергей Малярчук, моряк, воды не испугался и рискнул форсировать стихийно возникшую реку на своей машине. Не удалось. Грязь попала в двигатель, автомобиль встал посреди огромной лужи. Его вытащили, теперь мужчина ждёт заключения профессионалов из автосервиса, расположенного неподалёку. «Сейчас надо ремонтировать машину, - говорит Сергей Малярчук, пострадавший от потопа. - Надо оставлять её здесь на ремонт. Заказывать запчасти и ждать пока сделают».

Для Сергея сотрудники автосервиса сделали всё, что могли. Правда, без электричества это было совсем непросто. Вода протекла на территорию подстанции порта, от которой запитано предприятие автомехаников, а там что-то замкнуло, свет пропал. И такая проблема не только здесь.

- Вот завод, допустим, по рыбопереработке. У многих сейчас большие проблемы, - говорит Сергей Шаповалов, главный энергетик Мурманского морского рыбного порта. – Есть простой, соответственно убытки какие-то. А во всём теперь разбираться рыбному порту.

И даже в отсутствие электричества сотрудники автосервиса без дела не остались. Они сегодня в роли деда Мазая - быстро приходят на помощь застрявшим под забором «зайцам». Из паллетов налаживают понтонную переправу, по которой и эвакуируют людей из зоны подтопления. Среди спасённых оказались и подруги - студентки Екатерина и Ксения. Девушки бодро перебегают по настилам, которые здесь привычно называют «дорогой жизни». По ту сторону реки осталось общежитие, в котором девушки и живут.

- Каждый год такое. Хотя вот в прошлом году было не так сильно, - вспоминает Ксения Пампуха, спасенная из зоны затопления. - В этом году мы в шоке. Первый раз такое! Пляж. Лето наступает, можно купаться.

Из года в год ситуация повторяется. Потоп ждут, но он всегда приходит внезапно: подготовиться нереально. Так и сегодня - маленький Варничный ручеёк, скрытый в трубе под землёй, вырвался на поверхность, превратившись в полноводную реку за каких-то пару часов. В результате одни просто промочили ноги, другие на какое-то время остались без автомобиля, а кому-то пришлось останавливать производство.

Убытки ещё предстоит подсчитать. А заодно и выяснить причину потопа.