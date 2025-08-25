В Мурманской области стартует кампания по вакцинации от сезонного гриппаМинистерство образования и науки объявляет конкурс на премии губернатора Андрея Чибиса для педагогов-классных руководителей
Морской тральщик «Афанасий Иванников» пополнил ряды 7-й бригады кораблей охраны Кольской флотилии разнородных сил

С личным составом судно прибыло в пункт постоянного базирования на Северный флот.

Тральщик имени Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Афанасия Иванникова встретили в Полярном. Экипаж новейшего корабля противоминной обороны приветствовал начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов.

Эдуард Михайлов, начальник штаба Северного флота: «Здесь применены самые новейшие отечественные технологии. Он построен из композитных материалов. И по отдельным образцам вооружения и техники не имеет аналогов в мире».

Для борьбы с минами «Иванников» может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. В ближайшей перспективе в состав соединения войдут ещё четыре корабля этого проекта – «Полярный», «Дмитрий Лысов», «Семён Агафонов» и «Сергей Преминин».

На пирсе моряков помимо представителей командования ждали близкие и родные.

Василий Колпаков, командир морского тральщика «Афанасий Иванников»: «Во время перехода было всем легко, потому что всё шли к своим семьям, которых не видели больше года. Поэтому экипаж был морально подготовлен, все ждали возвращения домой, чтобы вернуться к своим семьям. В целом, сложным моментом был проход между Данией, пролив Большой Бельт, там большое количество паромных переправ и там рядом территориальные воды иностранных государств».

«Афанасий Иванников» был заложен в сентябре 2021 года, он стал девятым в серии кораблей. 7 мая этого года в городе Балтийске на его борту был поднят Андреевский флаг.

