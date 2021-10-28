Морской жёлудь поселился на камчатском крабе

Моряк и блогер из Мурманска Роман Федорцов на своей странице опубликовал пост о морском желуде. Нашёл этого обитателя морских глубин Роман на теле камчатского краба. «Не знаю, насколько это выгодно крабу, а вот балянус устроился очень хорошо», - отметил моряк в соцсетях.

Роман рассказал своим подписчикам о том, что рачки – большая проблема судоходства, ведь они тысячами цепляются за дно кораблей и судов, снижая скорость. Кампании из-за этого терпят убытки, но как оказалось, морских желудей можно использовать в пищу, например, в Чили из них делают консервы.