Морскую десантную подготовку прошли военнослужащие морской пехоты Северного флота

Тренировка развернулась в губе Грязная Кольского залива. В учениях задействовали 10 единиц боевой и специальной техники.

Военнослужащие отработали погрузку бронемашин в твиндек десантного корабля и выезд из него на берег, а также задачи по противовоздушной обороне. На всём протяжении тренировки был задействован и экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский».