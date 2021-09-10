Моряки и морские пехотинцы Северного флота впервые в истории отработали освобождение территории порта, захваченного диверсантами

Этот этап учений экспедиционной арктической группировки состоялся в Дудинке на севере Красноярского края.

Морской десант высадился на побережье реки Енисей, совершил марш и провёл штурм Дудинского морского порта. Одновременно с воды, с воздуха и с земли. В учении была применена палубная авиация – вертолёты Ка-27, быстроходные лодки, артиллерия большого противолодочного корабля «Североморск», а также двухзвенные вездеходы.

Учение с арктической экспедиционной группировкой - завершающий этап боевой подготовки сил Северного флота в текущем году.