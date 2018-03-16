Моряки-подводники Северного флота отметят свой профессиональный праздник на боевых постах

В преддверии Дня моряка-подводника экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск» провёл учение по экстренному всплытию и проведению ракетной атаки.

Обучение экипаж новейшей подводной лодки проходит непрерывно и в учебных центрах и непосредственно на корабле, поскольку они первые проверяют и испытывают на практике все системы, приборы и механизмы. Сейчас испытанная и проверенная атомная подводная лодка находится в режиме полной боевой готовности.