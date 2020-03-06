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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.20 19:30

Моряки считают приговор жёстким и несправедливым – Алексей Веллер

В Кабо-Верде адвокат осужденных  российских моряков планирует подготовить апелляцию и оспорить первоначальное решение суда в суде второй инстанции. Об этом сообщил сегодня депутат Госдумы РФ от Мурманской области Алексей Веллер, координирующий взаимодействие адвоката моряков и их семей.

Решение о подаче апелляции может быть принято только после консультации с адвокатом и российским посольством, не раньше, чем через неделю после решения суда. Суд в Кабо-Верде состоялся 28 февраля, капитана судна «Eser» приговорили к 12 годам тюрьмы, остальных членов команды - к 10. Моряков признали виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков, при этом с них сняли обвинения в участии в организованном преступном сообществе.

В течение этой недели проходили активные консультации между послом РФ в Кабо Верде, адвокатом и моряками по вопросам дальнейших действий. В среду, 4 марта, адвокат совместно с консульским работником и переводчиком побывали в тюрьме и провели беседу с нашими моряками. Главное - по итогам всех прошедших консультаций принято решение подавать апелляцию во вторую инстанцию. Адвокат займётся подготовкой апелляции, как только получит решение суда на бумаге, на эту процедуру отводится 15 дней, они ещё не истекли.

Моряки считают приговор жестким и несправедливым, их моральное состояние оставляет желать лучшего, физическое здоровье в норме. «В настоящий момент здоровье и физическое состояние наших ребят нормальное, чего нельзя сказать о состоянии моральном! Они считают приговор очень жёстким и несправедливым! Но решение суда первой инстанции - это уже факт!», - пишет депутат.

Посольство России также продолжает поддерживать моряков при их нахождении в тюрьме, обеспечивает лекарствами, налажен обмен письмами с родственниками, в случае необходимости в посольстве готовы к решению других вопросов. Встретиться с родственниками осужденных в Кабо-Верде моряков Веллер намерен лично в конце марта, во время своей рабочей поездки в Мурманск.

Напомним, судно «Eser» под флагом Панамы зашло 30 января 2019 года в порт Прая в связи со смертью одного из членов экипажа. На следующий день на его борту таможенными властями Кабо-Верде была обнаружена партия наркотиков весом в 9 тонн. Весь экипаж «Eser», состоявший из россиян, задержали, и спустя два дня решением городского суда российским морякам была избрана мера пресечения - содержание под стражей в столичной тюрьме «Сан Мартиньш». Одновременно было открыто уголовное дело и начато следствие.

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