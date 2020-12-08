Моряки Северного флота активно участвуют в вакцинации

На Северном флоте вакцинация уже идёт, здесь от коронавируса привили более 600 военнослужащих и гражданских специалистов.

Первая партия противовирусной вакцины была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Уже на следующий день ей были привиты моряки фрегата «Адмирал флота Касатонов», которые проходят обязательный карантин перед дальним походом.

В главной базе Северного флота - Североморске вакцина хранится на станции переливания крови Военно-морского клинического госпиталя в специальном холодильнике.

Вакцина, которую вкалывают военнослужащим, двухкомпонентная. Первую прививку делают здоровым пациентам с нормальной температурой тела не имеющим жалоб на состояние здоровье и противопоказаний к вакцинации. Введение второй компоненты вакцины осуществляется ровно через три недели.

Всего в декабре на Северный флот поступит 5 тысяч доз вакцины. Этого количества достаточно для первоочередной иммунизации личного состава и повышения сопротивляемости военнослужащих к заболеванию коронавирусом – отмечают в военном ведомстве.