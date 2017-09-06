Моряки Северного флота отрабатывают навыки спасения экипажа затонувшей подводной лодки

В учениях Северного флота по спасению экипажа аварийной подводной лодки впервые участвовали два глубоководных аппарата. Операцию специалисты провели в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря.

Маленькие подводные спасательные аппараты, которые легко помещаются в трюме поискового судна «Георгий Титов», главные силы сегодняшних учений. Со стороны может показаться, что самая сложная задача - это спуск на воду ярко-оранжевых батискафов. Этот процесс изрядно усложняет волнение на море и порывистый ветер.

По легенде учения, одна из подводных лодок Северного флота потерпела аварию и легла на грунт. На сигнал бедствия незамедлительно приходит помощь, но сначала спасателям предстоит найти субмарину. Следующая задача - пристыковаться к аварийным выходам затонувшей субмарины, чтобы экипаж, терпящей бедствия лодки, смог перебраться на борт глубоководных аппаратов. Каждый из них способен взять до 20 моряков.

Главное в учениях - проверить профессиональные навыки специалистов и технические возможности подводных спасателей, в том числе при выполнении задач по внезапным вводным.