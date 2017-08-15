Моряки Северного флота покоряют арктические широты

Поход этого года по трассе Северного морского пути уже шестой. В арктическом походе принимают участие три десантных корабля, спасательные и суда снабжения. Отряд сейчас находится в Карском море, где выполняет ряд задач командования.

Напомним, арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа во флотской столице. Отряд возглавляет большой противолодочный корабль «Североморск», в звене так же идут три десантных и несколько вспомогательных кораблей, в том числе килекторное судно для глубоководных работ КИЛ-164. Этот грузовой плавкран участвовал в подъёме атомного подводного крейсера «Курск», погибшего в Баренцевом море.

С помощью палубной авиации военные специалисты мониторят рыбопромысловую обстановку в восточной части Баренцева моря. Экипаж вертолёта также провёл тренировку по оказанию помощи гражданскому судну, условно терпящему бедствие. Лётчики отрабатывали элементы посадки и взлёта вертолётов с корабельных площадок прямо во время движения.

Отряд преодолевает порядка 250 миль в сутки. Переход организован с учётом особенностей гидрометеоусловий. Разведку на море ведут с бортов самолётов противолодочной авиации. При сложных ледовых условиях проход кораблей по маршруту Северного морского пути обеспечат атомные ледоколы.