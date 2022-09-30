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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.22 19:30

Моряки Северного флота приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине героической обороны порта Диксон от немецко-фашистских захватчиков

Возле мемориала воинам-таймырцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся митинг. Его участники почтили память героев-защитников Диксона минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику.

В честь павших защитников Родины североморцы прошли торжественным маршем по центральной улице города Дудика. В событии задействованы экипажи большого десантного корабля «Иван Грен» и большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко».

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