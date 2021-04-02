Моряки Северного флота продолжают активно прививаться от короновируса

Отечественной вакциной «Спутник-V» привита уже большая часть военнослужащих и все медицинских работников Северного флота. Идёт вакцинация гражданского персонала, а также членов семей военнослужащих.

Андрей Поздняк, помощник начальника главного госпиталя северного флота по медицинской части: «Мы находимся на срединной стадии, на следующей неделе выходим на заключительную фазу вакцинации членов семей военнослужащих. Я думаю, что в кратчайшие сроки нами будут достигнуты процентов от 70 до 90 вакцинации личного состава и членов семьи военнослужащих».

Волноваться не стоит – вакцины хватит на всех, подчёркивают специалисты. Приёмное отделение главного флотского госпиталя ежедневно обслуживает желающих получить прививку. Перед процедурой врач задаёт ряд стандартных вопросов, обязательно проверяет температуру и выдаёт памятку с правилами поведения при вакцинации. Привитые отмечают, что недомоганий после первого компонента практически не ощутили.

Первая партия «Спутник-V» была доставлена в Североморск ещё 1 декабря прошлого года, именно тогда ей были привиты экипажи кораблей, выполняющих задачи дальних походов, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство.

При вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки военными медиками выявлено не было.