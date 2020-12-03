Моряки Северного флота проходят вакцинацию перед дальним походом

800 доз вакцины против коронавируса поступило на Северный флот. Военные уже начали вакцинацию экипажей кораблей, которым в скором времени предстоит уйти в дальние походы.

Фрегата «Адмирал флота Касатонов» один из самых современных кораблей Северного флота, в состав его приняли только летом этого года. Поэтому предстоящий поход в дальнюю морскую зону будет для команды первым после ряда ходовых испытаний и перехода из Санкт-Петербурга в Североморск. К слову, моряки перед предстоящим боевым дежурством сидят на карантине, им первым на флоте предстоит сделать прививки от кронавируса.

Даниил Низвецкий, врио заместителя командира фрегата «Адмирал Касатонов»: «Личный состав фрегата «Адмирал флота Касатонов» готовится к выполнению основного мероприятия, начата вакцинация личного состава. Провакцинированы будут все военнослужащие».

В масках и, соблюдая социальную дистанцию, команда фрегата выстраивается на приём к врачам. Каждому выдают памятку, измеряют температуру и спрашивают о самочувствии. Данные вносятся в таблицы, ведь через три недели морякам предстоит пройти тоже самое во торой раз.

Николай Бурцев, начальник лечебно-профилактического отделения медслужбы Северного флота: «На Северный флот поступило 800 доз двухкомпонентной вакцины против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время будут вакцинировать военнослужащих на кораблях и воинских частях, которые убывают в дальнюю морскую зону. Вакцина двух компонентная вводится с промежутком в 21 день. Производится вакцинация здоровых людей».

Первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» российского производства была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря на борту самолёта ту-134. Препарат транспортируется и хранится в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов Цельсия. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек.

Аршак Игитханян, заместитель начальника Североморского военно-морского клинического госпиталя по медицинскому снабжению:: «У нас имеется морозильник, который поддерживает температуру до -40. Сейчас температура -27, на различны полках хранится вакцина - первый и второй компоненты. Оба компонента хранятся в замороженном состоянии до момента применения. На месте применения вакцина размораживается до комнатной температуры не больше 30 минут, потом вводится пациентам. Повторная заморозка не допускается».

Ближайшее время вакцинацию пройдут ещё не болевшие COVID-19 специалисты штаба Северного флота. Всего в декабре на флот поступит 5 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, а для того, чтобы не задерживать процесс, военные сформировали специальные медицинские бригады.