Моряки Северного флота учились бороться с подводными диверсантами

Тренировка была рассчитана на два дня. В учениях задействовали штабы соединений и экипажи всех кораблей и подводных лодок, базирующихся в Североморске. В том числе команды тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», тяжёлого ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской», ракетного крейсера «Маршал Устинов», больших противолодочных и десантных кораблей.

На их палубах были развёрнуты посты наблюдения за акваторией, установлены многоствольные реактивные гранатомёты, предназначенные для защиты кораблей от нападения подводных диверсантов и боевых пловцов. Акваторию североморского рейда контролировали противодиверсионные катера.