Моряки Северного флота в ходе учений спасли аварийный корабль

Тренировку провели в губе Грязная Кольского залива.

По легенде учений, на малом ракетном корабле «Рассвет» произошёл пожар. По сигналу бедствия на место аварии первым прибыл вертолёт, экипаж которого лебёдкой поднял на борт членов команды. А для тушения пламени и буксировки пострадавшего корабля задействовали пожарный и спасательный катера «Спасатель Кононенко» и «Виктор Тихонов».

В рамках учений МРК «Рассвет» доставили в пункт маневренного базирования, где специалисты сразу приступили к ремонту повреждённых конструкций. Тем временем водолазы провели осмотр подводной части корпуса с помощью дистанционно управляемого аппарата «Марлин-350».

В общей сложности тренировка заняла около 2 часов. В процессе учений основное внимание было уделено слаженности совместных действий экипажей военных кораблей.