Моряки Северного флота завершили ходовые испытания ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир»

Контрольную проверку систем корабля моряки выполнили в Белом море.

Субмарину испытывали сначала в надводном, а затем в подводном положениях. Крейсер действовал в Белом море с 12 мая.

Приём корабля в боевой состав Военно-морского флота планируется осуществить после оценки результатов контрольного выхода. Основную часть тестов, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, «Князь Владимир» прошёл в конце 2019 года. Сейчас подводная лодка пришвартовалась в Северодвинске.

Напомним, «Князь Владимир» - головной корабль усовершенствованного проекта 955А - атомных подводных лодок 4-го поколения. От подводных крейсеров проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью. Крейсер оснащён комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современным минно-торпедным оружием.