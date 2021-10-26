Моряки-североморцы - гроза пиратов

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана.

Моряками был получен сигнал бедствия от контейнеровоза «Люция», идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун. С российского корабля был поднят вертолёт Ка-27ПС с группой морских пехотинцев, который немедленно направился в район происшествия.

При подлёте военного вертолёта пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. Позже на борт контейнеровоза была высажена группа противодействия антитеррористической деятельности, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна.