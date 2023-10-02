Моряки-североморцы приняли участие в патриотических, культурных и спортивных мероприятиях в Дудинке на Таймыре

Одним из первых в программе визита военных стало торжественное посвящение школьников в ряды юнармейцев. Затем у мемориала воинам – таймырцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялся памятный митинг.

Полный зал зрителей собрали концерты Ансамбля песни и пляски Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота, исполнители которого специально прибыли на Таймыр.

В этот же день с участием командования отряда кораблей Северного флота на площади у Ледовой арены был дан старт военно-спортивным играм «Арктика-2023».

Военные моряки также поддержали жителей Дудинки в благотворительной акции, устроив матч по хоккею с шайбой в поддержку добровольцев и мобилизованных граждан района, выполняющих задачи специальной военной операции.

Так же североморцы приглашают жителей и гостей Таймыра на экскурсии на боевые корабли. Ежедневно по 5 октября с 9.30 до 18.00 можно подняться на борт большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский». Они пришвартованы у 8-го причала Дудинского морского порта.