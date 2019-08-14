Моряки СФ умеют спасать корабли

На Северном флоте состоялись учения поисково-спасательных сил по оказанию помощи кораблю, получившему аварийные повреждения в условиях Арктики.

По легенде учений, на большом океанском судне произошёл пожар, в результате которого оно потеряло ход. Спасателям было необходимо обеспечить тушение и эвакуацию пострадавших моряков, откачать воду из трюма и затопленных помещений «аварийного корабля», подать ему электропитание и взять на буксир.

Учение состоялось в Баренцевом море на входе в Кольский залив возле западной оконечности острова Кильдин. В тренировке были задействованы 4-е судна обеспечения Северного флота и спасательный буксир «Мурманрыба» от Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

«Ветер был на грани 10-15 метров в секунду, тем не менее, все эпизоды учений были отработаны без срывов и ограничений, - комментирует Игорь Сергеев, начальник отдела УПАСР СФ. - Силы ПСО СФ при организации взаимодействия с другими министерствами и ведомствами готовы к оказанию помощи аварийному объекту».