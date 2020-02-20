«Морж» со стажем - гость программы «Проще говоря»

Зимнее плавание – у него есть свои сторонники и противники. При этом, попробовав хотя бы единожды, вторые нередко переходят на сторону первых. Опускаться в прорубь или нет, каждый решает сам. А в помощь тем, кто все-таки хочет, но пока не решается, и вопросов больше, чем ответов, - история любителя поплавать в мороз, мурманчанина Бориса Булатецкого.

- Что чувствует человек, впервые окунаясь в ледяную воду?

- Чувство холода, а когда вылезет, чувство гордости за себя, что преодолел всё-таки холодю

- Сочетается ли зимнее плавание с занятиями в спортивном зале?

- Свыше минуты, допустим, если купаешься, бывалые «моржи» говорят, что это равносильно спортзалу. Поэтому нужно чередовать, либо спортзал, либо купание.

- Чем отличается контрастный душ, обливания холодной водой и плавание в проруби?

- Окунуться в воду, это совсем другое. Это объём холодной воды, который тебя охватывает, совсем другие ощущения.

Почему моржи не знают депрессии? Как правильно вести себя в проруби? Можно ли окунаться с головой? Секреты и лайфхаки зимнего плавания от Сергея Булатецкого в программе «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ» смотрите сегодня, 20 февраля, в 20.00.