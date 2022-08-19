«Моржи» - будущие участники фестиваля «Гольфстрим», совершили пробный заплыв через Кольский залив

Масштабное спортивно-культурное событие «Гольфстрим» в последние три года из-за пандемии отменяли, но этой осенью фестиваль состоится. Одна их самых зрелищных его частей – заплыв через Кольский залив. Экстремальное соревнование требует тщательной подготовки как спортсменов, так и организаторов.

В начале сентября в Мурманске пройдёт фестиваль «Гольфстрим», в рамках которого состоится заплыв через Кольский залив.

Масштабное спортивно-культурное событие «Гольфстрим» в последние три года из-за пандемии отменяли, но этой осенью фестиваль состоится. Одна их самых зрелищных его частей – заплыв через Кольский залив. Экстремальное соревнование требует тщательной подготовки как спортсменов, так и организаторов.

Константин Бережный, представитель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «Мы проводим пробный заплыв, чтобы изучить розу ветров, прикинуть, как вода будет себя вести 4 сентября. Поэтому мы проводим эти эксперименты, нам надо понимать, как проходит течение, куда будут сносить наших пловцов, нужно соблюсти все меры безопасности при проведении этого заплыва».

Участвовать в испытании будут спортсмены даже с Владивостока! Главный судья состязаний сообщил, что борьба за первое место будет напряженной, но от этого наблюдать за ней ещё интереснее.

Виталий Поборчий, главный судья заплыва через Кольский залив, трижды победитель этих соревнований ранее: «Борьба будет очень жёсткая, приезжают сильные спортсмены международного уровня».

Большое внимание организаторы мероприятия уделяют конечно же мерам безопасности. На протяжении всего заплыва сотрудники МЧС будут сопровождать пловцов.

Константин Ломов, заместитель начальника аварийно-спасательной службы ГОКУ ПГС ЧС ПВ по Мурманской области: «У каждого пловца есть буй сигнальный, спортсмены перед стартом будут проходить медицинский осмотр. А на берегу их и на старте, и на финише будет встречать группа спасателей, медики».

Из сложностей, как говорят участники заплыва, может быть температура воды, но сейчас она тёплая, аж 14 градусов.

Александр Рожков, участник заплыва: «Я участвую уже несколько лет в этом заплыве, мне нравится преодолевать себя, преодолевать холодную воду. Нравится Кольский залив и его течение, поэтому я решил принять участие и в этом году».

Дмитрий Гречев, участник заплыва: «Для меня вообще никаких сложностей, мне это нравится, интересно, заряжает, это адреналин, экстрим, ряд эмоций плюс общение с хорошими людьми».

Кандидат в мастера спорта и тренер Алина Антибетова об участие в этом заплыве мечтала давно, но участвовать раньше она не могла из-за возраста, потом помешали ковивдные ограничения. В этом году девушка постарается навязать конкуренткам борьбу. Позади почти ежедневные тренировки и пробные заплывы в Семёновском озере.

Алина Антибетова, участница заплыва: «Я думаю, что для нашего региона это важное событие. Хочется принимать участие во всех соревнованиях, которые организует Мурманская область».

Дистанция, течение и холодное вода. Эти состязания пловцов считаются одними из самых экстремальных в нашем регионе. Но для подготовленных спортсменов и море по колено.

Дмитрий Гречев, участник заплыва: «Вода тёплая на самом деле. 14-15 градусов – фигня!».

Фестиваль «Гольфстрим» и его важная часть - заплыв через Кольский залив - стартует 4 сентября.