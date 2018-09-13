«Моржи» кинулись защищать свой домик на берегу озера

Мурманские любители холодной воды восстали против переноса их домика на Семёновском озере. Они написали открытое письмо в администрацию, в надежде сохранить старый, деревянный символ города.

Многократный чемпион по зимнему плаванию Вячеслав Георгиевич, как и многие мурманские поклонники этого вида спорта, предпочитает тренироваться на Семёновском озере. Но помимо тех, кто закаливается ради рекордов и соревнований, здесь рядом с легендарным для Заполярья домиком «моржей» занимаются и сотни любителей здорового образа жизни. Поэтому новость о том, что комплекс планируют перенести, не обрадовала старожилов.

- Домик этот должен стоять на месте. Он память о Беседине Михаиле Ивановиче, ветеран Великой Отечественной войны, основателе этого домика, - категорично говорит Вячеслав Зонов, член правления организации «Морж». – Это визитная карточка города Мурманска. 50 лет стоит и ещё 50 простоит. Судьба здания с полувековой историей, конечно, не может не беспокоить горожан, так как многие знают его с детства, домик изображен на туристических иллюстрациях, запечатлён на десятках фотографий и большинством людей воспринимается как один из символов города. Но если оставить в стороне все сентиментальные чувства и внимательно посмотреть на объект, то очень быстро приходишь к выводу, что избушка уже не отвечает современным стандартам. Именно поэтому недавно городские власти приняли решение о его сносе и строительстве нового центра для любителей моржевания на противоположной стороне водоёма.

- Понятно, что морально устарел этот домик «моржей». Основная проблема здесь - это отсутствие парковки, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – И даже не в пиковые дела. Например, во время массовых мероприятий в Крещение мы не можем принять всех желающих искупаться в холодной воде Семёновского озера.

Но «моржи» с новшеством мириться не захотели, решив написать открытое письмо в администрацию города, с просьбой объяснить им, что же на самом деле будет с их домиком делать, почему такие кардинальные перемены не обсудили с любителями здорового образа жизни.

- Здесь очень хорошее место, оно легкодоступно, до остановки общественного транспорта буквально два шага, - приводит свои аргументы Александр Рожков, председатель организации «Морж». – А на той стороне озера, чтобы к нему добраться, придётся всё обходить очень долго.

- Наш домик очень хорошенький, он простоит больше ста лет, - уверен Анатолий Меркулов, «морж». - Мне кажется, что он всех «моржей» устраивает, я думаю, что мы на этом месте всегда будем.

Смогут ли найти компромисс любители ледяного плавания и представители власти, которые уже начали планировать стройку нового спортивного комплекса, пока неизвестно. Но «моржи» будут отстаивать свою точку зрения до последнего, чтобы привлечь внимание к проблеме, накануне они провели флэшмоб и символически обняли любимый домик, которого в скором времени может не стать.