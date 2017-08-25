«Моржи» перед спортивным фестивалем «Гольфстрим» примерились к норову Кольского залива

Заплывы в ледяной воде - мурманские «моржи» начали подготовку к соревнованиям фестиваля «Гольфстрим». Пока пловцы в ледяной воде не ставят перед собой цели преодолеть всю дистанцию. Задача - попробовать свои силы и выбрать наиболее успешную стратегию. За безопасностью спортсменов следят сотрудники МЧС и скорой помощи.

Пока мурманчане спокойно ехали в утреннем тумане на работу, под мостом через Кольский мост собирались первые участники спортивного фестиваля «Гольфстрим», который состоится в начале сентября. Мурманские «моржи» решили проверить себя на прочность, а заодно оценить температуру и стремительность течения Кольского залива. Дистанция здесь тяжёлая, препятствий для пловцов много. Температура воды в середине залива сегодня была всего +7,5 градуса.

- Это однозначно будет усложнять работу и спортсменам, и специалистам, обеспечивающим сопровождение экстремального заплыва, - говорит Виталий Поборчий, главный судья заплыва через Кольский залив в рамках спортивного фестиваля «Гольфстрим». – Например, для гидроэнергетиков, которые сегодня выполнили нашу просьбу приостановить сброс воды с ГЭС. Какая будет у нас дождевая ситуация в сентябре, будет известно одному богу.

Сброс воды на ГЭС создаёт дополнительное течение в заливе и пловцов может сильно отнести в сторону. Однако риск есть и так. Первый из штурмующих залив сегодня Сергей Корытов. Его уже через несколько метров от берега начинает сносить с намеченного пути. Через некоторое время спортсмен на лодке спасателей возвращается на берег.

- Выяснил, что течение ещё идёт, сносит, - делится своими впечатлениями Сергей Корытов, спортсмен. – Температура воды привычная, восемь градусов - хорошо. Терпимо.

В этом году в заплыве будут участвовать около 30 спортсменов. Среди них - 4 иностранца.

Фактически, соревнования в Кольском заливе ежегодно открывают сезон холодового плавания во всём мире. Правда, допустить к участию в соревновании могут не каждого. Перед стартом всем придётся пройти тщательную медицинскую проверку.

- Это очень экстремальная дистанция. Она раньше во всём мире была известна как «Мурманская миля», - рассказывает Дмитрий Вахрушев, спортсмен. - Это очень тяжёлая дистанция. Сюда спортсмены прилетают со всего мира и сразу попадают в экстремальную температуру воды – всего 4-7 градусов. Попадает в три течения: поток Туломы, самого залива - от приливов и отливов, а потом речка Кола. Пловцов так кидает, что после этой дистанции они получают впечатления, о которых потом рассказывают всем, что это супер.

А чтобы во время соревнования не случилось неприятностей, за пловцами будут внимательно приглядывать сотрудники МЧС. Уставших спортсменов из воды извлекут и вовремя, доставят их на лодках греться на берег. Такая работа для спасателей не нова, поэтому форс-мажора на фестивале не ждут.

- На фестиваль будут привлечено очень много сил и средств. Это специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям, ГИМС, частные компании, аварийно-спасательное формирование города Мурманска, - говорит Владимир Ломачук, заместитель начальника аварийно-спасательной службы управления по ГО ЧС и ПБ Мурманской области. - Силы и средства готовы для обеспечения безопасности спортивного праздника. Полагаю, что всё будет обеспечено должным образом.

Единственным неудобством для зрителей окажется перекрытая на время фестиваля дорога, которая ведёт под Кольский мост. Добраться туда на личном авто будет невозможно. Места для парковки транспорта будут выделены вдоль улицы Подгорной в районе авторынка. Оттуда до места проведения фестиваля будет курсировать автобус.