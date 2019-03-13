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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.19 19:30

«Моржи» слетаются в Мурманск

В столице Заполярья встречают гостей - участников III Чемпионата мира по ледяному плаванию, который состоится уже в эти выходные.

Участников необычных соревнований встречают русскими народными песнями и, по традиции, караваем. Угощение иностранцы пробуют с неподдельным восторгом, а кому-то из «моржей» вкус праздничного хлеба уже знаком. Например, Гер Кеннеди из Ирландии говорит, что приехал к старым друзьям. Он уже участвовал в заплывах 2015 года, во время которых занял 4 место. «На этот год у меня много планов и один из них – победить, - говорит Гер Кеннеди, участник соревнований. - У нас в команде есть подающая надежды восемнадцатилетняя девушка,  мы делаем на неё ставку».

Помогают проведению масштабного спортивного праздника более 40 мурманских и организаций. Опорный вуз предоставил переводчиков, медицинский колледж - волонтеров, а плавательный бассейн стал базой для тренировок. Несмотря на то, что дома спортсмены привыкают к температурам, сидя в бочках со льдом, после долгого перелета гостям нужно время на акклиматизацию.  «Не секрет, что вода будет ниже одного градуса, а во многих странах сейчас вода от 5 до 10 градусов, поэтому для многих пловцов будет стресс, - поясняет Дмитрий Блохин, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. - Болгарин, например, действующий чемпион мира прилетит к нам из Аргентины, где он проводил этапы Кубка мира на открытой воде. Будет достаточно интересно увидеть наших старых друзей, как правильно сказал ирландский представитель, увидеть, чего они достигли за эти годы в ледяном плавании».

В состязании примут участие более 400 человек. Это не только гости из дальнего зарубежья, но и российские спортсмены, тем более, что  к холоду гостям из Сибири и Дальнего Востока точно не привыкать.

«Мурманск - гостеприимный, поэтому мы желаем всем спортсменам удачи, - говорит Антонина Таран, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Хочу обратиться к мурманчанам: приходите, пожалуйста, будет очень весело!».

В перерывах между тренировками у гостей города есть возможность поближе познакомиться с достопримечательностями столицы Заполярья. Делегациям предлагают посетить ледокол-музей  «Ленин» и мурманские музеи. 16 марта в самом сердце города - на площади Пять Углов состоится большая шоу-программа «Вода, лёд и пламя».

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