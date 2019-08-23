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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.19 19:30

«Моржи» в преддверии фестиваля «Гольфстрим» окунулись в Кольском заливе

7 сентября в районе Кольского моста в Мурманске состоится четвёртый по счёту международный фестиваль «Гольфстрим». Праздник для горожан стал уже традиционным и постоянно собирает огромное количество зрителей и участников. Чтобы фестиваль прошёл хорошо,  организаторы начали готовиться к нему уже сейчас.

Ветер, который сегодня почти не ощущается в Мурманске, на побережье залива нагоняет прохладу. Температура воздуха 9 градусов по Цельсию. Примерно столько же - в воде. Пляжным сезоном такую погоду не назовёшь. Но для мурманских пловцов в холодной воде ни пасмурный день, ни ветер - не помеха. Сегодня они проводят пробный заплыв через Кольский залив для того, чтобы понять, с чем придётся столкнуться «моржам» во время фестиваля «Гольфстрим».

«Вы видели вчера, что происходило с погодой. Ливни по всей длине реки Туломы были достаточно сильные, естественно, то же и по Коле, - сообщил журналистам Виталий Поборчий, главный судья заплыва через Кольский залив в рамках международного фестиваля спорта «Гольфстрим». - Эти реки сейчас полноводные, и я знаю точно, что и Нижнетуломском водохранилище достаточно высоко вода стоит сейчас. Поэтому мы и проводим сейчас это мероприятие - пробный заплыв, для того чтобы согласовать наши действия с гидроэнергетиками, которые должны будут, а они об этом уведомлены, сделать сбросы воды, который будет таким же как и сегодня, но 7 сентября».

Полноводность рек создаёт для пловцов некоторые проблемы - их начинает сносить течением. Кроме того, есть и другая опасность - обратное, приливное течение, поясняет председатель Федерации зимнего плавания Мурманской области Сергей Корытов. Мужчина участвует в соревнованиях с самого первого городского фестиваля. Сегодня он поплывёт  тоже.

«Сложность в том, чтобы угадать с течением. Когда будет дан старт надо, чтобы не было ветра, не было прилива, - рассказывает Сергей Корытов, председатель Федерации зимнего плавания Мурманской области. – Когда всё сойдётся - тогда хорошее время. Как только чуть-чуть ошибёмся, пловцов начинает уносит влево или вправо».

В заплыве будут участвовать около 40 спортсменов. В том числе и из других стран. Пока известно, что к нам приедут пловцы из Германии, Италии и Республики Беларусь.

«Я хочу сказать, что это очень экстремальный вид спорта, который требует от человека не только прекрасного здоровья, исключающего заболевания, но ещё и длительной специальной подготовки, - говорит  Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Сегодня проводятся предварительные заплывы, когда спортсмены могут почувствовать воду. Это для них очень важно. А мы ещё раз отрабатываем работу  тревожно-спасательных служб, все мероприятия, которые должны сопровождать именно такой экстремальный вид спорта, как заплывы на открытой воде».

В этом году фестиваль «Гольфстрим» будет отличаться тем, что праздник пройдёт не только под Кольским мостом. В других местах Мурманска также откроются площадки, на которых состоятся спортивные и выставочные мероприятия.

«Соревнования и встречи будут проходить не только  на территории Кольского моста, но и в городе Мурманске, - сообщила  Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - На площади Пять Углов будет выставка техники МЧС, на центральном стадионе - выставка собак. Возможностей будет очень, очень много. Поэтому я сейчас вас приглашаю на этот праздник».

Стартует фестиваль «Гольфстрим» 7 сентября. Помимо северного заплыва и традиционного забега  по «Мурманской миле» зрителей ждут ещё 12 зрелищных соревнований: крейзи миля, регби и пляжный волейбол. Также на фестивале будет организована «Арктическая кухня», где можно будет попробовать деликатесы из различных уголков Мурманской области.

 

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