Мощь Северного флота у причала Мурманска

Оценить силу и мощь Северного флота смогут все желающие северяне и гости города. У морского вокзала областного центра открылась традиционная выставка морской боевой техники. В роли экспонатов действующие военные корабли, на которые можно не только любоваться со стороны, но и при желании, совершить экскурсию по палубам.

Ракетоносец «Айсберг», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин» пришвартовались у причала морского вокзала Мурманска. За несколько дней до Дня Победы Северный флот устраивает выставку военной техники. Первыми гостями экспозиции в этом году стали старшеклассники гимназии № 3.

Экскурсия по кораблям длиться около часа. За это время моряки в подробностях рассказывают о специфике службы и особенностях каждого судна. Так же посетители могут прогуляться по палубе, заглянуть в ракетные отсеки, оценить капитанскую рубку. И это, несмотря на то, что каждый из кораблей находятся в полной боеготовности.

- Я думаю, это мероприятие актуально в нынешних условиях для наших граждан, - считает Николай Данилов, помощник командира малого ракетного корабля «Айсберг». – Надо чтобы они видели, где мы служим, чтобы видели, что наше вооружение и военная техника находится в отличном состоянии, что мы готовы в нужный момент защитить нашу Родину.

Посетить выставку все желающие смогут и 9 мая с полудня до 19 часов вечера. Мурманчанам стоит обратить внимание, что на пирсе введён усиленный охранный контроль, установлены рамки металлодетектора. Выход к кораблям строго по паспортам, а несовершеннолетних обязательно должен сопровождать взрослый. Так же всех посетителей просят не приносить с собой большие сумки или рюкзаки.