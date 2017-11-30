День за днём с «Арктик-ТВ»30.11.17 19:30
Мошенницы, представившись сотрудницами газовой службы, украли 70 тысяч рублей у пожилых мурманчан
Полиция просит мурманчан быть бдительными. В городе появились мошенники, которые представляются сотрудницами газовой службы.
Пожилые северяне после визита псевдо-газовщиков остались без накоплений. Почти 70 тысяч рублей пропали после визита двух женщин. На вид им не более 25-30 лет, в квартиру они попали, представившись сотрудницами газовой службы. Одна из них прошла с дедушкой 1927 года рождения на кухню, вторая осталась с бабушкой в комнате. Пожилая женщина не помнит, что произошло, однако после визита мошенниц оказалось, что из комнаты пропали деньги.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении злоумышленниц, позвонить по телефону 02 и предупредить своих пожилых родственников о возможных преступлениях.
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