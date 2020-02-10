Мошенник наживался на квартирах для военнослужащих

В Кандалакше осудили Владимира Бирибкина, бывшего чиновника, который за денежное вознаграждение обещал нескольким военнослужащим Северного флота в Алакуртти решить квартирный вопрос.

От военных мужчина за составление фиктивного договора социального найма получил в общей сложности 350 тысяч рублей.

По совокупности совершенных деяний Владимиру Бирибкину назначено наказание в виде штрафа и ограничения свободы на срок 8 месяцев.