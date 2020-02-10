День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.20 19:30
Мошенник наживался на квартирах для военнослужащих
В Кандалакше осудили Владимира Бирибкина, бывшего чиновника, который за денежное вознаграждение обещал нескольким военнослужащим Северного флота в Алакуртти решить квартирный вопрос.
От военных мужчина за составление фиктивного договора социального найма получил в общей сложности 350 тысяч рублей.
По совокупности совершенных деяний Владимиру Бирибкину назначено наказание в виде штрафа и ограничения свободы на срок 8 месяцев.
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Irina
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