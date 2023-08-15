Мошенник, обманувший пожилых северянок в День Победы, получил шесть лет лишения свободы

От его действий пострадали две пенсионерки. Общий ущерб потерпевшим составил более 700 тысяч рублей.

В Мурманской области перед судом предстанет подозреваемый в мошенничестве житель региона, совершивший хищение денежных средств у пожилых северянок в День Победы.

От его действий пострадали две пенсионерки. Общий ущерб потерпевшим составил более 700 тысяч рублей.

Стоит отметить, что женщины стали жертвами телефонных мошенников и, как позже выяснилось, даже знали о таких схемах. Звонивший рассказал о том, что родственники пенсионерок попали в ДТП, а чтобы помочь им, нужны деньги. Злоумышленник не давал позвонить близким.

Задержанный выступал в роли курьера, который эти средства забирал. Такую работу, по его словам, он нашёл в интернете. Важным условием была конспирация - при выполнении заданий ему необходимо было представляться чужим именем, использовать неяркую одежду, соблюдать меры предосторожности при передвижении по городу. Теперь неоднократно судимому мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.