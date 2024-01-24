Мошенника ждёт суд

3 млн 300 тысяч рублей просил подозреваемый в мошенничестве житель Мурманска за заведомо подложные медицинские документы, которые позволили бы осужденному раньше времени выйти на свободу.

При этом реальных намерений и возможности оформить указанные документы обвиняемый не имел.

В июле прошлого года во время встречи предполагаемый нарушитель закона получил от супруги осужденного часть требуемой им суммы. После чего был задержан сотрудниками следственного комитета и УФСБ России по Мурманской области.

Он дал признательные показания и теперь ждёт суда.