Мошенники придумали новую схему обмана специально для северян, переживших блэкаут

Злоумышленники действуют от имени управляющих компаний и служб ЖКХ. Людям обещают денежную компенсацию. Обзванивают в первую очередь жителей Североморска и Мурманска.

Оперативный штаб региона предупреждает жителей Заполярья: не сообщайте личные данные или пароли. Не переходите по ссылкам в сообщениях. Перепроверяйте любую информацию в официальных источниках. Между тем в Общество зашиты прав потребителей «Резонанс» уже начали поступать обращения от мурманчан, которые рассчитывают на возмещение материального ущерба и морального вреда.

Елена Соломохина, председатель Мурманской региональной общественной организации зашиты прав потребителей «Резонанс»: «Обращения к нам уже есть».