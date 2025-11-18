Мошенники прикидываются сотрудниками ГОУП «Мурманскводоканал», чтобы выманить у северян личные персональные данные

Мошенники каждый день придумывают новые схемы, чтобы похитить деньги у россиян. В этот раз в Мурманске злоумышленники решили орудовать по старому методу: они представляются сотрудниками водоканала.

Жертвами уже стали пожилые люди, которым злоумышленники звонили на домашний телефон от лица сотрудников «Мурманскводоканала». Они предлагали подключить современную несуществующую электронную систему автоматического учёта и передачи показаний счётчика.

Юлия Картугова, начальник отдела по работе с населением ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мошенники запрашивают у граждан личные персональные данные, номера СНИЛС для того, чтобы заполучить доступ к порталу «Госуслуги» и совершить мошеннические действия».

Также мошенники интересовались, с кем проживает жертва и какой статус имеет.

Если вдруг и вам позвонят такие «сотрудники» «Водоканала» и под разными предлогами спросят личную информацию, то первое, что стоит сделать, немедленно прекратить разговор.

Юлия Картугова, начальник отдела по работе с населением ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы хотим предостеречь всех граждан, чтобы они не сообщать личные данные посторонним гражданам. Просим предупредить соседей, предостеречь пожилых людей, родственников, коллег о том, что существует данный вид мошеннической схемы. Мы хотим, чтобы граждане знали, что «Мурманскводоканал» не осуществляет услуги по проведению поверок системы приборов учёта, замене приборов учёта и тем более не ставят какие-либо электронные датчики на индивидуальные приборы учёта воды».

Все способы передачи показаний счётчиков указаны в платёжном документе. Будьте бдительны и осторожны, не вступайте в диалог с незнакомцами и не разглашайте свои данные. Также мошенники могут уже знать о вас информацию и попросить код из смс, который приходит на номер мобильного телефона при попытке взлома кабинета на «Госуслугах».

Ни в коем случае не сообщайте посторонним лицам эти пароли. Самое верное решение - отложить телефон, а затем обратиться в правоохранительные органы по номеру 112 или 02.