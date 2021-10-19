Мошенники применяют новые и более изощренные схемы обмана граждан

Ежедневно на уловки мошенников попадаются тысячи доверчивых граждан нашей страны, к сожалению, северяне – не исключение. Мошеннические схемы становятся всё изощреннее, а суммы краж увеличиваются.

СМИ Мурманской области, социальные сети, официальные сайты МВД и следственного комитета буквально пестрят информацией о кибермошенничествах. Несмотря на это, находятся те, кто попадается на крючок преступников. Основное качество, позволяющее злоумышленникам наживаться на людях, доверчивость. Воздействуя на чувства жертвы - доброту, жалость, жадность или же страх, мошенники способны забрать все сбережения. Чтобы обезопасить себя, необходимо знать всего несколько простых правил.

Ирина Никулина, начальник юридического отдела отделения Мурманск Северо-Западного ГУ Центрального банка России: «Вне зависимости от того, с какого номера звонят, кем представляются, вам не нужно сообщать свои персональные данные, банковской карты и, тем более, не нужно переводить денежные средства. Если звонок поступает из банка, то знайте, что сотрудники кредитного учреждения и так знают все ваши данные, а представителям правоохранительных органов или другим ведомствам ваши данные не нужны».

Мошенники постоянно применяют новые и более изощренные схемы обмана. Нажиться на доверчивых гражданах пытаются и во время пандемии коронавируса. Например, звонят и предлагают пройти опрос про вакцинацию.

Станислав Сидоров, заместитель начальника отдела – начальник отделения по раскрытию мошенничества УУР УМВД России по Мурманской области: «Такие опросы делаются для того, чтобы втянуть человека в беседу, в переписку и в дальнейшем предложить ему какое-нибудь вознаграждение, если он прошёл вакцинацию. Например, что он может получить от государства какие-то деньги. В конечном итоге ему предложат перейти по ссылке, где нужно вводить данные банковской карты».

Вернуть украденные кибермошенниками деньги очень нелегко, а большие суммы и вовсе нереально, особенно, если вы сами сообщили преступникам номер карты, пин-код или пароль из смс. Помните, доверять подозрительным звонкам и сообщениям нельзя. Сотрудник банка никогда не попросит раскрыть ваши данные, поэтому не вступайте в диалог со злоумышленниками, а незамедлительно сообщите в вашу финансовую организацию или полицию о странном звонке».