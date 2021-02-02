Мощи Антония Великого помогут избавиться от искушений и страстей

Мощи Антония Великого после реставрации прибыли в Мурманск из Ватикана. Теперь каждый православный верующий может прикоснуться к небольшой частице святого.

Резной ковчег, на эмали которого изображён Антоний Великий, уникален и представляет собой произведение искусства. Его на протяжении 4-х лет создавали лучшие петербургские мастера-художники. Теперь в нём хранятся мощи преподобного, а именно лучевая кость. Какое-то время мощи находились в одном из католических храмов Рима, позже меценаты по просьбе митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана помогли их выкупить.

Игумен Трифон (Михайловский), наместник Свято-Троицкого Феодоритов Кольского монастыря: «Митрополит Митрофан по сути настоятель монастыря, поэтому владыка в дар нашей обители сделал такой подарок, потому что любит нас. И где монастырь - там монахи, а Анатолий Великий основатель монашества и в монастыре должна быть святыня».

Антония ещё называют цветком пустыни. Однажды ему явился Господь и сказал раздать имущество бедным и стать отшельником. Он сделал это и удалился в пустыню, где претерпел много страданий. Затем к нему пришли, желающие жить так же и селились рядом. Так образ Антония положил начало монашеству в христианской церкви. Эпизоды из его жизни вдохновляли Босха, Сезанна и Дали. Северяне уже приходят в монастырь, чтобы приложиться к мощам.

Игумен Трифон (Михайловский), наместник Свято-Троицкого Феодоритов Кольского монастыря: «Народ божий узнал, что такая святыня есть. В России больше нигде такой большой святыни нет. Она помогает в борьбе со страстями, а их много: игромания, наркомания, пьянство, блуд. Чтобы их победить, надо учиться аскетике, а учитель в этом деле - Антоний Великий».

Ковчег установлен для постоянного поклонения в Феодоритов Кольском монастыре, который расположен в Мурманске на улице Кооперативной. В дальнейшем святыню планируют провезти по всем храмам заполярной митрополии.