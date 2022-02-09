День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.02.22 19:30
Мощная вспышка на солнце вызвала небывалое северное сияние вечером 8 февраля
Мурманскому фотографу Артёму Ершову удалось снять его на камеру. Аврору Бореализ он «поймал» в районе 40-го км по автодороге Лотта. Видео снято без ускорения, в реальном времени. На нём видно, как сияние расплывалось по небу яркими красками.
Географическое положение Мурманска даёт шансы увидеть это явление даже при минимальной солнечной и геомагнитной активности. Отметим, что сезон охоты на северное сияние обычно длится с августа по апрель. Посмотреть на него съезжаются туристы со всего света.
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