Мощная вспышка на солнце вызвала небывалое Северного сияния вечером 8 февраля

Мурманскому фотографу Артёму Ершову удалось снять его на камеру. Аврору Бореализ он «поймал» в районе 40-го км по автодороге Лотта. Видео снято без ускорения, в реальном времени. На нём видно, как сияние расплывалось по небу яркими красками.

Географическое положение Мурманска даёт шансы увидеть это явление даже при минимальной солнечной и геомагнитной активности. Отметим, что сезон охоты на северное сияние обычно длится с августа по апрель. Посмотреть на него съезжаются туристы со всего света.