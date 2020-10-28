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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.20 19:30

Мощный родник вонючей жидкости – под окнами снежногорцев и прокуратуры

В редакцию «Арктик-ТВ» обратились жители города судоремонтников с жалобой на компанию «Калган». Именно её действия, считают снежногорцы, привели к такому коммунальному беспределу.

Последний месяц рукотворный водопад всё чаще приходится наблюдать жителям Снежногорска. Увы, радости вода, бьющая ключом из колодца, не доставляет: в связи с погодными условиями на дороге образуется наледь, а запах канализации заставляет снежногорцев плотнее закрывать окна. Инцидент, по предварительным данным, устроила компания «Калган» - организация, ответственная за водоснабжение города судоремонтников. А колодец, из которого льется дурно пахнущая вода, как и канализационные сети, принадлежат другой компании муниципалитета – «ЖКХ». При этом  Жилкомхоз меры принимает, но вода продолжает прибывать.

Игорь Степанов, главный инженер УМПП «Жилкомхоз» ЗАТО Александровск: «В данный момент, пока не понимали сути проблемы, провели полное регламентное обслуживание колодца, профилактически прочистили трубы, которые были и без того чистыми. Сейчас будем проводить полную герметизацию ствола колодца, но проблема в объёмах поступающих масс».

Вскоре обнаружились машины с логотипами «Велесстрой», которые сливали отходы в непредназначенный для таких объёмов колодец. Оказалось, что «Калган» заключила договор с «Велесстроем» на вывоз жидких отходов со стройки в Белокаменке. Скорее всего, эти действия незаконны. Сеть водоотведения в связи с резко возросшим объёмом сточных вод попросту не справляется, из-за чего выше по трубопроводу и происходит выброс излишков воды.

Игорь Степанов, главный инженер УМПП «Жилкомхоз» ЗАТО Александровск: «После того, как стали сюда завозить нерегламентированные отходы по нормам, в люке происходит перелив из-за того, что количество перекачиваемых отходов на данную станцию увеличилось в разы. Не в два или три раза, а пять-десять раз в сутки. Есть увеличение норм расходов. Соответственно, происходит перелив через горловину люка, а все привезённые отходы выливаются на дорогу».

Журналистам «Арктик-ТВ»  удалось переговорить с владельцем одного из гаражей расположенных по соседству. Мужчина подтвердил, буквально в выходные пришлось терпеть наводнение, благо строение находится не в самой низине. Страдать приходится не только жителям окрестных домов и владельцам местных гаражей, но и организации, которой принадлежат сети водоотведения.

Директор «Жилкомхоза» после устных переговоров с руководством «Калгана», которые по итогу не привели к решению проблемы, перешёл к более масштабным действиям – написал заявления в прокуратуру и ОБЭП. По факту нарушений ведётся проверка.

Мы осмотрели масштабы трагедии. Судя по проталинам, вода загрязняет озеро, которое находится  рядом с домом и подмывает автомобильную дорогу. Вонючая водица доставляет водителям кучу хлопот: при заморозках асфальт становится скользким, увеличивает риск аварий, ведь зловонные реки текут прямо на поворот. Пока представители «Жилкомхоза» показывали нам возможный источник проблемы - колодец, принадлежащий компании «Калган», подъехал и сам руководитель организации. Интересно, что на место событий его привели не жалобы жителей города, а съёмочная группа телеканала «Арктик-ТВ».

Спрашиваем руководителя: «Договоры с «Велесстроем» легально заключены?».

- Да, они заключены легально, отвечает Виктор Матюк, директор ООО «Калган».  

- Но вы же поставщик водоснабжения, а не водоотведения?

- Согласно законодательства и постановления правительства приём стоков может заключить любая организация, последовал ответ.

Но если руководствоваться такой логикой, то отходы жизнедеятельности может сбрасывать кто угодно и куда угодно. Наверное, эту точку зрения будет интересно услышать природоохранной прокуратуре. А правоохранителям стоит разобраться в документах, подписанных между компаниями «Калган» и Велесстрой».  

Возможно, это дело затягивать не будут, ведь зловонные потоки бьют ключом прямо под окнами Снежногорской прокуратуры.

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