Московские артисты детского музыкального театра имени Наталии Сац уже готовятся удивлять северного зрителя

Маленькие артисты из Мурманска активно готовятся к выступлению на большой сцене. В ближайшие выходные они покажут своё мастерство, выступив вместе с труппой детского музыкального театра имени Наталии Сац, который по достоинству называют лучшим в мире.

Евгений Суханов, директор ГОАУК «Мурманский областной театр кукол»: «Это, конечно, театр значимый – это первый музыкальный театр для детей, который показывает и оперу, и балет, и симфоническую музыку в России. Такого уровня театр у нас в гостях – это очень и очень значимое событие не только для нас, но и для всей культуры Мурманской области».

В наш северный край столичные артисты приезжают уже второй раз – первый был в 2019 году, тогда их спектакли собирали полные залы и бесчисленное количество восторженных отзывов. В этот раз москвичи привезли с собой не менее интересные музыкальные постановки для малышей и ребят постарше.

Приучать ребёнка к высокому искусству, уверены артисты, необходимо с раннего детства.

Валерий Меркулов, режиссёр Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац: «Эти спектакли мы сыграем с удовольствием. Очень горды, что у нас есть такие замечательные союзники, которые понимают, что если не вкладывать в детей, то ничего не получишь, если они не будут это слышать – потом в 18 лет это ниоткуда и не возьмётся интерес к богатому искусств».

Дмитрий Дьяченко, помощник художественного руководителя Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац: «Наш зритель сам в театр не приходит. Мы, конечно, работаем для юного зрителя и ориентируемся на них - на детей. Но без ориентации на родителя наша попытка привлечь юных обречена на провал, потому что юные сами не приходят, их всё время приводят взрослые».

Главной во время гастролей должна стать гоголевская «Женитьба». Она была создана в 1946 году, но исполнялась лишь дважды и то за рубежом. В год 200-летия великого писателя она впервые прозвучала на сцене детского музыкального театра.

Леопольд Гершкович, дирижёр Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац: «Уникальность, прежде всего, в том, что, во-первых, автор – Гоголь, выдающийся писатель, прекрасные персонажи и замечательные характеры, которые воплощены в музыке, а музыка обогатила эту поэму Гоголя».

Репетиции идут полных ходом, под чутким руководством Леонида Гершковича артисты оттачивают своё мастерство, чтобы уже в эти выходные удивить северного зрителя.

Визит московских гостей в Заполярье стал возможен благодаря поддержке правительства Мурманской области и Мурманского областного театра кукол.