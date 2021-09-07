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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.21 19:30

Московские блогеры нашли заброшенные бункеры в Мурманской области и побродили по ним

Об удивительной для них находке молодые люди рассказали в одном из своих выпусков на ютюб-канале.

Московский блогер Дима Масленников вместе с друзьями опубликовал новое видео на ютюб-канале «Сталкеры». В нём рассказывается о путешествии парней в заброшенный бункер под Мурманском. Назвал новый ролик молодой человек очень громко: «Потерял дар речи! Нашли гигантский заброшенный бункер».

Найденный москвичами бункер находится недалеко от областного центра на месте заброшенной технической постройки. Судя по всему, на этом объекте производили или планировали производить добытые природные материалы.

После бури эмоций от увиденной заброшки, москвичи нашли вход в бункер и начали «погружение». Двигаясь в темноте через руины и грязь, они даже выдвигали версии о нечеловеческой силе, построившей это место.

Однако их поход в неизведанное оказался без интересного финала. Для красивого завершения своего шоу молодые люди посетили ещё один бункер, но на этот раз в самом Мурманске у арктического университета. И там столичным парням повезло с находками.

Необычное путешествие стало для блогеров экстремальным. Повторять их маршрут мы настоятельно не рекомендуем. Стоит помнить о собственной безопасности и о том, что это видеопроект с продуманным планом сценария. Но если в вас всё-таки проснулся Индиана Джонс, вы можете просто посмотреть их видео.

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