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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.19 19:30

Московский архитектор поможет александровцам получить грант на развитие городской среды

Благоустройством и созданием комфортной городской среды в ЗАТО Александровск озадачились московские архитекторы. Специалист архитектурного бюро целый день провёл на встречах с жителями, чтобы учесть их мнение в будущих проектах.

Столичные архитекторы теперь займутся проектированием городской среды большого ЗАТО. Об этом заявили представители отдела градостроительства Александровска и Центра городского развития Мурманской области. Они же  представили специалиста – Никиту Асадова. Он и будет курировать процесс подготовки заявки для участия в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. Поэтому Асадов поставил перед собой цель, как можно больше узнать мнений жителей, что и где в первую очередь стоит сделать в муниципалитете. Например, полярнинцы сразу же вспомнили об аварийно-опасном мосте, некогда соединявшем две части города.

- Все понимают, что мост надо делать бетонный, чтобы мост был не только пешеходным, а ещё, чтобы автомобили по нему ездили легковые, - говорят северяне. – Но у нас есть и спецмашины пожарной службы и здравоохранения.

Однако архитектор сразу разочаровал горожан: в строительство перехода через овраг не будет финансироваться за счёт гранта конкурса, но проект может быть реализован совместно с другими.

От темы моста участники встречи перешли и к другим: обустройству новых парковок, возрождению центрального стадиона, организации мест для прогулок полярнинцев. В предложения по возрождению исторически-значимых мест и объектов в городе воинской славы логично вписать и современные элементы – это главные требования жителей.

«У нас большая история, мы старше Мурманска,  - говорит Юлия Говера, работник библиотечной системы ЗАТО Александровск. – У города  колоссальная история. Дай бог здоровья тем, кто поставил «Морскую душу»  - сердце города. Я не знаю, каким богам молиться, чтобы исторические здания, если уж не восстановили, то хотя бы сохранили то, что уже есть».

Никита Асадов встретился и с другими александровцами. Снежногорск – город молодой, поэтому и просьбы по благоустройству среды у жителей немного другие: больше света, инсталляций и возможностей для детского отдыха и занятия спортом. Мнения горожан архитектор оценивает именно как экспертное и старается опираться на него, мгновенно внося в проект поправки и пометки.

«У меня дважды поменялось мнение,  - говорит Никита Асадов, директор по развитию архитектурного бюро Асадова (г. Москва). - Первый раз, когда мы, опираясь на фотографии и общие данные, которые у нас были, о чем-то думали, анализировали. А второй раз, когда я походил по месту, посмотрел, примерил на себя всю эту территорию. Третий раз, когда пообщался с теми, кто постоянно здесь живёт, знает, что было здесь 20 лет назад, что пытались сделать, но не сработало, что наоборот уже делают и надо в этом помочь».

Такую же встречу-обсуждение провели и в Гаджиево. Проектировщики отметили, что у городов большого ЗАТО есть шансы получить грант в следующем году.

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