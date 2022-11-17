Программа ХIV Международного фестиваля «Северный характер» выдалась насыщенной. В этот раз в стенах «Кировки» московский режиссёр Иван Твердовский проводит мастер-класс для начинающих киноделов. Такие мастер-классы дают возможность режиссёрам обмениваться опытом.

Это одна из причин, по которой Полина пришла на встречу. Девушка живёт в Швеции. В Мурманск приехала впервые для того, чтобы презентовать свой фильм на кинофестивале «Северный характер» и вдохновиться новым для нее опытом.

Полина Благ, участница мастер-класса: «Моя знакомая, которая много снимала, рассказала мне про этот кинофестиваль. Я живу в Швеции, это где-то сто километров до Полярного круга. Я живу на севере Швеции и мне всё это близко. А ещё у меня один проект в разработке, который связан с северным сиянием».

Для Ивана, наоборот, Мурманская область стала комфортной зоной для работы и творчества. Режиссёр снимает в Печенгском округе экологическую драму «Кликушество», сюжет которой вращается вокруг закрытия комбината. Краткий сюжет: у 18-летней Вики заболевание, которое односельчане считают «бесовской болезнью». Для лечения она сбегает в Норвегию и совершает преступление, чтобы остаться в стране.

Иван призёр и участник российских и международных кинофестивалей, ему есть что рассказать начинающим киноделам.

Иван Твердовский, режиссёр, сценарист: «Я представлю своих ребят, своих студентов, которые учатся в школе дизайна. У меня там есть своя авторская мастерская, где я преподаю студентам-режиссёрам. Мы посмотрим три работы этого курса и их обсудим со зрителями».

В Мурманск Иван приехал всего на один день, а вот другие режиссёры и операторы ещё погостят, а некоторые дадут и мастер-классы.