Москва-Мурманск: ударили по рукам на пять лет!

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами сроком на 5 лет.

По словам Сергея Собянина, подписание документа принесёт пользу жителям обоих российских регионов. В период пандемии COVID-19 Москва передала в лечебные учреждения Мурманской области более 2 млн различных медицинских изделий.

Губернатор отметил, что Заполярье готово к активному сотрудничеству со столицей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хочу поблагодарить Андрея Семеновича за системную поддержку нашей области, в том числе особую благодарность за поддержку в подготовке нашей системы здравоохранения к работе с коронавирусом, хочу поблагодарить за поддержку, связанную с обновлением общественного транспорта в наших населенных пунктах».