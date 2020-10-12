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Мост через Кольский залив отмечает 15-летний юбилей

Сооружение, строительство которого началось ещё в 1992 году, а завершилось в 2005, стало едва ли не самым долго строящимся объектом в регионе.

Мост, длина которого составляет более полутора километров, на момент открытия был самым длинным за Полярным кругом, но через 4 года это звание потерял.

На церемонию торжественной сдачи объекта в эксплуатацию 11 октября 2005 года в Мурманск приехало много почётных гостей. Открытие Кольского моста стало поистине важным и радостным событием для Заполярной столицы.

На сегодняшний день он остаётся самым длинным в мире автодорожным мостом за Полярным кругом. Об этом сообщает «Мурманскавтодор».

Мост и территория рядом с ним - это ещё и площадка для спортивного фестиваля «Гольфстрим», приемника «Мурманской мили».

В этом году событие организаторы по понятным причинам отменили. 

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