Мост рухнул в Мурманской области, а цены на уголь подскочили в ЕС

Обрушение моста на перегоне Кола-Выходной парализовало поставки угля из Мурманского торгового порта на европейский рынок.

Цены на этот вид топлива за границей подскочили более чем на 20% по сравнению с концом прошлой недели, отмечают эксперты. Сколько продержится локальный дефицит, пока неясно.

Восстановить железнодорожное сообщение планируют к концу месяца, построить новый мост - к октябрю. По мнению аналитиков, сильно угольщикам локальный скачок цен не поможет: они всё еще низкие, а предпосылок к росту мало.