Мото-Дед Мороз успеет поздравить всех северян

Чтобы увидеть Деда Мороза не нужно покидать пределы России. Волшебный старик сменил свой традиционный транспорт на более скоростной - мотоцикл. Пока олени отдыхают и набираются сил, виновник Нового года трудится не покладая рук - разъезжает по области, поздравляя детей с наступающими праздниками.

Уже три года главный волшебник зимы приезжает поздравить детей на мотоцикле! И год от года праздник удаётся на славу, самые активные ребята и их родители, несмотря на мороз, приходят под ёлку, чтобы встретиться с Дедом Морозом. В этом году он традиционно приехал в гости не один, а со своей свитой и красавицей Зимушкой-зимой. Дружная команда устроила детям новогоднее чудо: поводили хороводы, разрешили посидеть в санях. После мурманских ёлок Дед Мороз и его друзья отправились в Мурмаши, Колу, Никель и Заполярный. А уже в январе команда посетит и южные города области.